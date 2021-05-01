В России появился новый вид телефонного мошенничества

Мошенники в России начали применять новую схему обмана владельцев банковских карт, якобы предлагая защиту от отключения от SWIFT.

Ранее Европейский парламент утвердил резолюцию по России с призывами к санкциям и пересмотру отношений, в которой депутаты предложили отключить страну от системы платежей SWIFT.

В связи с этим, как передаёт РИА Новости, мошенники звонят клиентам банков и предлагают помочь попасть в список, который не будет блокироваться после якобы отключения России от SWIFT.

Для включения в него мошенники просят предоставить данные карты, в том числе секретный код CVC и пароль из SMS.

«Пока сообщений об успешности таких атак мы не наблюдали. Но это вопрос времени. Восемь из десяти граждан, которым поступит такой звонок, посмеются и не отреагируют», — заявила руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.

Однако, по её словам, определённый процент доверчивых людей может попасться на уловку и потерять деньги.

В апреле эксперт по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН рассказал, как избежать банковского мошенничества.