Онищенко прокомментировал работу по тестированию на COVID-19 в России

Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал работу Роспотребнадзора по расширению сети тестирования на COVID-19.

«Если лаборатории соответствуют тем требованиям по безопасности и компетенции, которым должны, то, конечно, их следует привлекать для расширения проведения лабораторных исследований на коронавирус», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Как отметил Онищенко, также необходимо заняться созданием лабораторий, которые занимались бы выявлением инфекций в системе лечебно-профилактических учреждений.

Ранее Онищенко в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией в России.