Онищенко прокомментировал работу по тестированию на COVID-19 в России
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- РИА Новости
«Если лаборатории соответствуют тем требованиям по безопасности и компетенции, которым должны, то, конечно, их следует привлекать для расширения проведения лабораторных исследований на коронавирус», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».
Как отметил Онищенко, также необходимо заняться созданием лабораторий, которые занимались бы выявлением инфекций в системе лечебно-профилактических учреждений.
Ранее Онищенко в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией в России.