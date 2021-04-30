Онищенко прокомментировал работу по тестированию на COVID-19 в России

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Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал работу Роспотребнадзора по расширению сети тестирования на COVID-19.
Онищенко прокомментировал работу по тестированию на COVID-19 в России
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Если лаборатории соответствуют тем требованиям по безопасности и компетенции, которым должны, то, конечно, их следует привлекать для расширения проведения лабораторных исследований на коронавирус», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Как отметил Онищенко, также необходимо заняться созданием лабораторий, которые занимались бы выявлением инфекций в системе лечебно-профилактических учреждений.

Ранее Онищенко в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией в России.

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