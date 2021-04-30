Нутрициолог рассказала о возможном вреде кофе

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Нутрициолог Мария Розанова, чемпионка России по боди-фитнесу, рассказала о возможном вреде кофе.
Нутрициолог рассказала о возможном вреде кофе
  • Pixabay

«Кофеин создает иллюзию прилива сил, а через час даёт обратный эффект. Так происходит из-за того, что под его воздействием организм начинает расходовать «резервные» запасы энергии, которые хранятся на случай экстремальных нагрузок», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, хлорогеновая кислота и полифенолы повышают растворимость кофеина и являются важными модуляторами вкуса. При разумном употреблении побочных эффектов нет, но в большом количестве эта кислота может вызвать тошноту и учащённое сердцебиение.

Как напомнила Розанова, в лечебной диетологии противопоказано употребление кофе при диабете, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, пониженном давлении.

Эксперт также отметила, что кофейные зёрна проходят специальную обработку, а перед фасовкой в них добавляют химические компоненты.

«Сейчас модно предлагать кофе с сухим молоком, сливками, сахаром. Такой напиток вызывает процесс брожения и убивает полезную микрофлору кишечника», — добавила Розанова.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с ФАН рассказала о правильном питании для здоровой кожи.

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