В Татарстане прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Татарстане зарегистрировали 38 случаев заболевания COVID-19, заявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина на пресс-конференции о санэпидситуации.
В Татарстане прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • © Зыков Кирилл
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает inkazan.ru.

Всего заболели 20 455 человек. Выздоровели 17 523 пациента, в том числе 24 за минувшие 24 часа.

Как отметил замминистра здравоохранения региона Владимир Жаворонков, ситуация в медучреждениях стабильная.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге пункты вакцинации от COVID-19 будут работать на протяжении всех майских праздников. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, передаёт kp.ru.

«В эти дни необходимо продолжить плановую госпитализацию в стационары, принимать пациентов в поликлиниках. Вакцинация должна продолжаться в течение всех праздничных дней», — сказал Беглов.

Ранее врач-невролог высшей квалификационной категории АО «Медицина», член Европейской академии неврологии Галина Чудинская рассказала о влиянии COVID-19 на обоняние.

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