В ТЦ Омска появятся новые прививочные кабинеты

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В торговых центрах Омска появятся новые прививочные кабинеты.
В ТЦ Омска появятся новые прививочные кабинеты
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

Пункты вакцинации в больницах и поликлиниках будут работать в майские праздники по обычному графику, кроме 1—3 и 8—10 мая.

В выходные сделать прививку можно будет в пунктах на территории муниципальных рынков. Также запланирована работа мобильных прививочных бригад.

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией в России.

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