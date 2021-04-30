В ТЦ Омска появятся новые прививочные кабинеты

В торговых центрах Омска появятся новые прививочные кабинеты.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

Пункты вакцинации в больницах и поликлиниках будут работать в майские праздники по обычному графику, кроме 1—3 и 8—10 мая.

В выходные сделать прививку можно будет в пунктах на территории муниципальных рынков. Также запланирована работа мобильных прививочных бригад.

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией в России.