В Гильдии пекарей и кондитеров прокомментировали ситуацию с ценами на куличи
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«Стоимость всех сырьевых составляющих растёт, растёт стоимость энергоносителей, то есть услуг монополий: вода, газ, электричество. Растут цены на услуги транспорта, упаковку, зарплата растёт, хотя не так динамично, как нам хотелось бы», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, многие покупают куличи, поскольку не умеют готовить. Как отметил Кацнельсон, нужно иметь компетенции, а не просто читать рецепт.
«Если у хозяйки есть время и желание, то почему бы не попробовать? Когда есть возможность приобрести (а сейчас ассортимент колоссальный), потом можно сравнить с домашним», — добавил эксперт.
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