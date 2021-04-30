В Гильдии пекарей и кондитеров прокомментировали ситуацию с ценами на куличи

Президент российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон прокомментировал ситуацию с ценам на куличи.

«Стоимость всех сырьевых составляющих растёт, растёт стоимость энергоносителей, то есть услуг монополий: вода, газ, электричество. Растут цены на услуги транспорта, упаковку, зарплата растёт, хотя не так динамично, как нам хотелось бы», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, многие покупают куличи, поскольку не умеют готовить. Как отметил Кацнельсон, нужно иметь компетенции, а не просто читать рецепт.

«Если у хозяйки есть время и желание, то почему бы не попробовать? Когда есть возможность приобрести (а сейчас ассортимент колоссальный), потом можно сравнить с домашним», — добавил эксперт.

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