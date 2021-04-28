Диетолог дала советы по питанию на Пасху

Врач-диетолог Ольга Шмелёва дала советы по питанию на Пасху.

«Нас ждёт высококалорийный праздник, как и все праздники в России, исходя из особенностей национальной кухни. Я призываю использовать нежирный творог, который менее калорийный и содержит больше белка», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, кулич — это тоже высококалорийный продукт, который является источником углеводов.

Как отметила Шмелёва, один день ничего не изменит, но если есть такие продукты в течение многих дней, то это приведёт к накоплению лишних килограммов.

«С возрастом похудеть будет всё сложнее», — сказала она.

Эксперт добавила, что в праздник можно сделать исключение, но в повседневной жизни от таких калорийных продуктов лучше отказаться или свести их употребление к минимуму.

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