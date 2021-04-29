В ОНК рассказали о состоянии находящегося в больнице «Матросской Тишины» Абызова
- РИА Новости
Диагноз «коронавирус» у него не подтвердился, но бывший чиновник жалуется на плохое самочувствие — слабость, ломоту в мышцах и обострение неврологического заболевания, сказала RT член ОНК Москвы Ольга Дружинина.
«Абызов просится на приём врача-невролога, который в ближайшее время будет ему обеспечен», — сказала она, уточнив, что температура и иные показатели у Абызова в норме.
По словам Дружининой, Абызов настаивает, что не мог ранее участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья.
«Но сотрудники СИЗО обязаны были доставить его на судебное заседание — это требование суда, не выполнить его изолятор не может. По объективным показателям (результаты ПЦР-теста, температура, давление и прочее) физическое состояние Абызова позволяло ему участвовать в заседании», — заявила правозащитница.
В беседе с членами ОНК Абызов сказал, что нуждается в помощи гражданских врачей не из СИЗО.
«Это возможно при отсутствии нужных специалистов в больнице следственного изолятора с разрешения начальника учреждения, следователя или суда», — пояснила собеседница RT.
Ольга Дружинина добавила, что других жалоб по условиям содержания у Абызова нет. Он содержится в двухместной камере, его соседом в больнице «Матросской Тишины» стал экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. До госпитализации они находились в одной камере в СИЗО «Лефортово».
ОНК города Москвы держит на контроле данную ситуацию, изложенная в устном обращении информация доведена до сведения УФСИН России по городу Москве и прокуратуры.
Ранее Ольга Дружинина сообщила, что у Абызова была диагностирована пневмония.
В марте Мосгорсуд продлил Абызову арест до 25 июня.
Экс-министр Открытого правительства находится в СИЗО с конца марта 2019 года по обвинению в нескольких экономических преступлениях.
Первое уголовное дело было связано с похищением в 2011—2014 годах 4 млрд рублей у крупных поставщиков энергии и выводом их за рубеж.