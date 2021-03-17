Абызову продлили арест до 25 июня

Короткая ссылка
Мосгорсуд продлил на три месяца срок ареста экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в коррупционных преступлениях.
Абызову продлили арест до 25 июня
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«17 марта 2021 года Московским городским судом продлён срок содержания под стражей в отношении Абызова М.А., Ильичёва С.Н., Фрайденберг Г.А., Степанова Н.В., Русакова М.В., Пелипасова А.Н на три месяца, то есть до 25 июня 2021 года», — сказали РИА Новости в пресс-службе суда.

В октябре сообщалось, что суд взыскал с Абызова 32,5 млрд рублей в доход государства.

Абызов находится в СИЗО с конца марта 2019 года. Экс-министр обвиняется в нескольких экономических преступлениях.

Первое уголовное дело было связано с похищением в 2011—2014 годах 4 млрд рублей у крупных поставщиков энергии и выводом их за рубеж.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить