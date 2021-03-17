Абызову продлили арест до 25 июня

Мосгорсуд продлил на три месяца срок ареста экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в коррупционных преступлениях.

«17 марта 2021 года Московским городским судом продлён срок содержания под стражей в отношении Абызова М.А., Ильичёва С.Н., Фрайденберг Г.А., Степанова Н.В., Русакова М.В., Пелипасова А.Н на три месяца, то есть до 25 июня 2021 года», — сказали РИА Новости в пресс-службе суда.

В октябре сообщалось, что суд взыскал с Абызова 32,5 млрд рублей в доход государства.

Абызов находится в СИЗО с конца марта 2019 года. Экс-министр обвиняется в нескольких экономических преступлениях.

Первое уголовное дело было связано с похищением в 2011—2014 годах 4 млрд рублей у крупных поставщиков энергии и выводом их за рубеж.