СК завершил расследование по делу Абызова

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Следственный комитет завершил расследование по уголовному делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и 11 соучастников.
СК завершил расследование по делу Абызова
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Им предъявлено окончательное обвинение в создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, в коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

«Следствие планирует приступить к выполнению положений ст. 217 УПК России («Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела». — RT), после чего оно (дело. — RT) будет передано в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения», — заявили там.

7 августа Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 млрд рублей.

24 июня Мосгорсуд продлил на три месяца срок ареста экс-министру, обвиняемому в нескольких экономических преступлениях.

Первое уголовное дело было связано с похищением в 2011—2014 годах 4 млрд рублей у крупных поставщиков энергии и выводом их за рубеж.

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