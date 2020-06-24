Суд продлил арест экс-министра Открытого правительства Абызова

Мосгорсуд продлил на три месяца срок ареста бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в нескольких экономических преступлениях, передаёт РИА Новости.

Сообщается, что другим фигурантам также продлили срок содержания под стражей.

Обвиняемые участвовали в заседании по видеосвязи.

Первое уголовное дело в отношении Абызова связано с похищением в 2011—2014 годах 4 млрд рублей у крупных поставщиков энергии и выводом их за рубеж.

В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела. По версии следствия, экс-министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 млрд рублей.

В сентябре было возбуждено третье дело — об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.