Суд продлил арест экс-министра Открытого правительства Абызова
- РИА Новости
Сообщается, что другим фигурантам также продлили срок содержания под стражей.
Обвиняемые участвовали в заседании по видеосвязи.
Первое уголовное дело в отношении Абызова связано с похищением в 2011—2014 годах 4 млрд рублей у крупных поставщиков энергии и выводом их за рубеж.
В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела. По версии следствия, экс-министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 млрд рублей.
В сентябре было возбуждено третье дело — об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.