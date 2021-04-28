Диетолог дала рекомендации желающим прийти в форму перед летним сезоном
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«Надо делать больше акцент на овощи. Хотела сказать ещё и про фрукты, но с помощью них всё-таки можно набрать вес. Употребление фруктов нужно регламентировать», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, основной набор веса идёт вечером, поэтому вечерние часы желательно разгрузить.
Шмелёва также посоветовала заменить хлеб на хлебцы, желательно с отрубями или цельнозерновые.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с ФАН рассказала о правильном питании для здоровой кожи.