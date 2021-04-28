Диетолог дала рекомендации желающим прийти в форму перед летним сезоном

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Врач-диетолог Ольга Шмелёва дала рекомендации желающим прийти в форму перед летним сезоном.
Диетолог дала рекомендации желающим прийти в форму перед летним сезоном
  • Pixabay

«Надо делать больше акцент на овощи. Хотела сказать ещё и про фрукты, но с помощью них всё-таки можно набрать вес. Употребление фруктов нужно регламентировать», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, основной набор веса идёт вечером, поэтому вечерние часы желательно разгрузить.

Шмелёва также посоветовала заменить хлеб на хлебцы, желательно с отрубями или цельнозерновые.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с ФАН рассказала о правильном питании для здоровой кожи.

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