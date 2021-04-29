В Управлении ЗАГС Москвы назвали число поданных заявлений к праздничным датам

В пресс-службе Управления ЗАГС Москвы рассказали RT о количестве поданных заявлений на заключение брака в праздничные даты в этом году.

Традиционно среди молодожёнов популярна так называемая Красная горка, с неё принято начинать свадебный сезон. Однако в этом году этот день выпал на 9 мая, День Победы — государственный праздник и официальный выходной у столичных отделов ЗАГС.

Но благоприятными для создания новых семей считаются и дни накануне Красной горки, пояснили в пресс-службе. Так, 7 и 8 мая в столице планируют заключить брак более 650 молодожёнов.

В День России, 12 июня, планируют пожениться около 160 пар. Несмотря на государственный праздник, в этот день заключить брак можно будет во Дворцах бракосочетания №1, 3 и 5, Шипиловском отделе ЗАГС и на двух необычных площадках.

Так, в День России было принято решение провести торжественные церемонии в том числе в усадьбе Муравьёвых-Апостолов и особняке Royal. Кроме того, в этот день дворцы бракосочетания и Шипиловский отдел ЗАГС будут работать с 09:00 до 20:00 — на два часа дольше обычного.

В перечень популярных дат для заключения брака также входит День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля и в этом году выпадает на четверг. На этот день в ЗАГСы Москвы подано уже около 140 заявлений.

На День города — 3 и 4 сентября — в этом году подано уже около 200 заявлений на заключение брака.

Ранее сообщалось, что на портале mos.ru теперь можно подать заявление на регистрацию брака.