В МФЦ будут оказывать больше услуг органов ЗАГС

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В центрах «Мои документы» будет оказываться больше услуг по регистрации актов гражданского состояния. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
В МФЦ будут оказывать больше услуг органов ЗАГС
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Теперь в центрах «Мои документы» россияне смогут зарегистрировать брак в неторжественной обстановке.

Также в центрах россияне смогут расторгнуть брак по взаимному согласию, если у них нет общих несовершеннолетних детей, брак заключён на территории Москвы либо хотя бы один из супругов проживает в Москве.

Также в «Моих документах» станут выдавать повторные свидетельства (справки) о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Уже с 31 мая граждане смогут получить повторные документы на себя и своих несовершеннолетних детей по записям актов, составленным органами ЗАГС Москвы. А в перспективе уже с 26 июля — в отношении умерших членов семьи и по записям актов гражданского состояния, произведённым органами ЗАГС на территории России.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье увеличат количество онлайн-услуг в цифровых МФЦ.

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