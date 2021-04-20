В МФЦ будут оказывать больше услуг органов ЗАГС
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.
Теперь в центрах «Мои документы» россияне смогут зарегистрировать брак в неторжественной обстановке.
Также в центрах россияне смогут расторгнуть брак по взаимному согласию, если у них нет общих несовершеннолетних детей, брак заключён на территории Москвы либо хотя бы один из супругов проживает в Москве.
Также в «Моих документах» станут выдавать повторные свидетельства (справки) о государственной регистрации актов гражданского состояния.
Уже с 31 мая граждане смогут получить повторные документы на себя и своих несовершеннолетних детей по записям актов, составленным органами ЗАГС Москвы. А в перспективе уже с 26 июля — в отношении умерших членов семьи и по записям актов гражданского состояния, произведённым органами ЗАГС на территории России.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье увеличат количество онлайн-услуг в цифровых МФЦ.