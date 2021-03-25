В Москве зарегистрировали 8,5 тысячи браков с иностранцами в 2020 году

Столичные отделения ЗАГС в 2020 году зарегистрировали около 8,5 тыс. браков с иностранными гражданами. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ЗАГС Москвы.

Отмечается, что в прошлом году число браков с участием иностранцев снизилось на 2%.

«Традиционно иностранных женихов в ЗАГСах больше, чем невест. Около 5 тыс. иностранных женихов и более 3,5 тыс. невест заключили брак в Москве в 2020 году», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что в 2020 году порядка 450 браков было заключено исключительно между иностранными гражданами. Это на 30% меньше по сравнению с 2019 годом.

В феврале столичные ЗАГСы сняли карантинные ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции.