В Москве зарегистрировали 8,5 тысячи браков с иностранцами в 2020 году
- АГН «Москва»
- © Кардашов Антон
Отмечается, что в прошлом году число браков с участием иностранцев снизилось на 2%.
«Традиционно иностранных женихов в ЗАГСах больше, чем невест. Около 5 тыс. иностранных женихов и более 3,5 тыс. невест заключили брак в Москве в 2020 году», — заявили в пресс-службе.
Уточняется, что в 2020 году порядка 450 браков было заключено исключительно между иностранными гражданами. Это на 30% меньше по сравнению с 2019 годом.
В феврале столичные ЗАГСы сняли карантинные ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции.