В Москве ЗАГСы сняли карантинные ограничения

Заммэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столичные ЗАГСы сняли карантинные ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«К обычному режиму работы возвращаются и столичные отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания», — отметила Ракова.

По её словам, для посещения данных учреждений больше не требуется предварительная запись.

«Также мы сняли действующее до этого ограничение по количеству гостей на торжественных церемониях регистрации брака», — добавила она.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что основные ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией, могут снять в Москве к маю.