В Москве ЗАГСы сняли карантинные ограничения
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«К обычному режиму работы возвращаются и столичные отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания», — отметила Ракова.
По её словам, для посещения данных учреждений больше не требуется предварительная запись.
«Также мы сняли действующее до этого ограничение по количеству гостей на торжественных церемониях регистрации брака», — добавила она.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что основные ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией, могут снять в Москве к маю.