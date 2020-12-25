На портале mos.ru открыли услугу подачи заявления на регистрацию брака

На портале mos.ru теперь можно подать заявление на регистрацию брака.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Мы видим, что всё больше московских молодожёнов выбирают электронный способ подачи заявления в ЗАГС. В этом году почти половина будущих супругов сделала выбор в пользу онлайн-заявлений, поэтому мы решили сделать эту услугу ещё проще и доступнее — соответствующее заявление теперь можно подать на портале mos.ru», — рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, через портал подаётся одно совместное заявление от одного из молодожёнов. Ракова уточнила, что один заявитель должен внести данные за двоих, а второй только проверить их и подтвердить отправку заявления.

В ноябре телеканал «360» со ссылкой на главное управление ЗАГС региона сообщал, что в Московской области ограничили число гостей на церемонии бракосочетания в ЗАГСах.