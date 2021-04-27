Завершено следствие в отношении экс-полицейских по делу Голунова

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В Мосгорсуде объявили о завершении следствия в отношении бывших полицейских, обвиняемых по делу журналиста Ивана Голунова, передаёт ТАСС.
Завершено следствие в отношении экс-полицейских по делу Голунова
  • РИА Новости

«Суд постановил, что судебное следствие окончено», — огласил решение судья.

27 апреля прокурор запросит для обвиняемых наказание. Прения пройдут в закрытом режиме.

Ранее обвиняемым по делу Голунова экс-полицейским продлили арест до 20 июля.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как заявил журналист, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения

В январе 2020 года суд арестовал Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании. Им были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Позднее Коновалов дал признательные показания и был переведён под домашний арест. Остальные четверо обвиняемых не признали вину.

СК пришёл к выводу, что в деле Голунова не было заказчика: оперативные сотрудники подбросили ему наркотики, чтобы «повысить служебные показатели».

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