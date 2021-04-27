Юрист прокомментировал ситуацию с отпусками в майские праздники

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Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв прокомментировал ситуацию с отпусками в майские праздники.
Юрист прокомментировал ситуацию с отпусками в майские праздники
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Нет никакой проблемы в том, что работник подал заявление о предоставлении отпуска в период с 4 по 7 мая 2021 года. Если просьба, изложенная в заявлении работника, ещё не была оформлена в виде приказа, то он просто пишет ещё одно заявление, отзывающее предыдущее», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, если отпускные уже были рассчитаны и выплачены, то сотрудник может написать заявление с просьбой отпуск не предоставлять, а выплаченные средства зачесть в счёт зарплаты за май.

Ранее председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских в беседе с URA.RU рассказал о порядке оплаты труда в майские праздники.

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