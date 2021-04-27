Юрист рассказала о порядке оплаты больничных в майские праздники

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Юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко рассказала о порядке оплаты больничных в майские праздники и нерабочие дни.
Юрист рассказала о порядке оплаты больничных в майские праздники
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Если общий страховой стаж работника менее пяти лет, то он получит за каждый день больничного 60% от среднего дневного заработка. Если стаж от пяти до восьми лет — 80%, более восьми лет — 100%», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, для расчёта своего среднего дневного заработка нужно общую сумму полученного дохода за два предыдущих года разделить на 730 дней. Как пояснила Гриценко, в 2021 году будут использоваться данные о зарплате за 2019 и 2020 годы.

Если дохода за предыдущие два года не было, то больничный будут рассчитывать по МРОТ. Максимальная сумма выплаты в 2021 году — 2434,25 рубля в день, минимальная — 239 рублей.

«В некоторых случаях пособие по временной нетрудоспособности не выплачивается. Например, когда работник находился в отпуске за свой счёт или находился в учебном отпуске, а также когда он был отстранён от исполнения трудовых обязанностей», — добавила Гриценко.

Ранее председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских в беседе с URA.RU рассказал о порядке оплаты труда в майские праздники.

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