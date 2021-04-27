Эксперты оценили средний чек пасхального набора в России

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Средний чек пасхального набора в России оценивается в 427 рублей. В сумму входит покупка красителей, яиц, творога и кулича.
Эксперты оценили средний чек пасхального набора в России
  • © РИА Новости / Николай Хижняк

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Специалисты изучили реализацию продуктов с 12 по 18 апреля. По сравнению с 2020 годом стоимость праздничного стола выросла на 16%.

По оценке экспертов, в этом сезоне средний чек при покупке красителей для яиц увеличился на 77% по отношению к прошлому году и составил 91 рубль. Объём продаж в штуках вырос на 71%.

Затраты на куличи повысились на 13%, до 129 рублей, в натуральном выражении их реализация увеличилась на 64%.

Средний чек при покупке яиц показал рост на 10%, до 114 рублей, объём продаж — на 16%.

Затраты на творог снизились на 5%, до 94 рублей, поштучные продажи уменьшились на 5%.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области организуют 16 пасхальных ярмарок.

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