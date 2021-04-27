Путин подписал указ о награждении четверых медиков из ЯНАО

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Луки Крымского четверых медиков из ЯНАО за борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Награды удостоились врач Ноябрьской центральной городской больницы Наталья Никончук, врач Наталья Самусенко и старшая медсестра Ирина Московская Салехардской окружной клинической больницы, а также главный фельдшер Надымской станции скорой медицинской помощи Кирилл Алексеев.

Ранее Путин подписал указ о награждении более 200 медицинских работников, борющихся с коронавирусом, орденами Пирогова и медалями Луки Крымского.