Путин подписал указ о награждении четверых медиков из ЯНАО

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Луки Крымского четверых медиков из ЯНАО за борьбу с коронавирусом.
Путин подписал указ о награждении четверых медиков из ЯНАО
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Награды удостоились врач Ноябрьской центральной городской больницы Наталья Никончук, врач Наталья Самусенко и старшая медсестра Ирина Московская Салехардской окружной клинической больницы, а также главный фельдшер Надымской станции скорой медицинской помощи Кирилл Алексеев.

Ранее Путин подписал указ о награждении более 200 медицинских работников, борющихся с коронавирусом, орденами Пирогова и медалями Луки Крымского.

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