Путин подписал указ о награждении четверых медиков из ЯНАО
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.
Награды удостоились врач Ноябрьской центральной городской больницы Наталья Никончук, врач Наталья Самусенко и старшая медсестра Ирина Московская Салехардской окружной клинической больницы, а также главный фельдшер Надымской станции скорой медицинской помощи Кирилл Алексеев.
Ранее Путин подписал указ о награждении более 200 медицинских работников, борющихся с коронавирусом, орденами Пирогова и медалями Луки Крымского.