«Ъ»: в России готовят правовую базу для временного запрета вывоза бензина
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Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера России Александра Новака от 21 апреля.
Как пишет издание, речь идёт о том, чтобы при необходимости у кабмина была возможность оперативно запретить экспорт бензина в страны за пределами ЕАЭС.
В протоколе говорится, что правительство решило включить бензин в список товаров, которые «существенно важны для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта».
В начале апреля Новак сообщал, что Россия равномерно нарастит добычу нефти в мае — июле 2021 года суммарно на 114 тыс. баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со спросом на нефть.