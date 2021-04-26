«Ъ»: в России готовят правовую базу для временного запрета вывоза бензина

Российское правительство поручило Министерству энергетики подготовить проекты актов об установлении временного экспорта «отдельных видов нефтепродуктов».

Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера России Александра Новака от 21 апреля.

Как пишет издание, речь идёт о том, чтобы при необходимости у кабмина была возможность оперативно запретить экспорт бензина в страны за пределами ЕАЭС.

В протоколе говорится, что правительство решило включить бензин в список товаров, которые «существенно важны для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта».

В начале апреля Новак сообщал, что Россия равномерно нарастит добычу нефти в мае — июле 2021 года суммарно на 114 тыс. баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со спросом на нефть.