Россия равномерно восстановит объём добычи нефти в рамках ОПЕК+

Вице-премьер России Александр Новак сообщил в интервью телеканалу «Россия-24», что Россия равномерно нарастит добычу нефти в мае — июле 2021 года суммарно на 114 тыс. баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.

«Что касается России, то в предыдущие месяцы были приняты отдельные решения, которые нам позволили из нашей квоты уже частично восстановить добычу. У нас остаток — 114 тыс. баррелей в сутки, и мы так же равномерно вместе со всеми странами используем восстановление этой добычи в течение трёх месяцев», — приводит ТАСС слова вице-премьера.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, рассказал об уровне добычи нефти в 2020 году.