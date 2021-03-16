В Минэнерго России рассказали об уровне добычи нефти в 2020 году

Министр энергетики России Николай Шульгинов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, рассказал об уровне добычи нефти в 2020 году.

«Уровень добычи (нефти. — RT) за 2020 год составил 512,8 млн тонн. Это меньше на 8,6% от предыдущего года, упал экспорт на 12%. Но всё равно мы остались на втором месте по уровню добычи», — цитирует ТАСС Шульгинова.

Ранее вице-премьер России Александр Новак провёл совещание с профильными федеральными органами исполнительной власти при участии представителей нефтегазовых компаний по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, а также работе демпферного механизма на внутреннем топливном рынке.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.