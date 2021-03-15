Новак заявил о росте запасов топлива в России более чем на 35%

Вице-премьер России Александр Новак провёл совещание с профильными ФОИВ при участии представителей нефтегазовых компаний по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, а также работе демпферного механизма на внутреннем топливном рынке.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

Новак отметил, что топливные компании добросовестно исполняют взятые на себя поручения по наполнению и снабжению внутреннего рынка нефтепродуктами согласно растущему спросу, в то же время постепенно наращивая загрузку НПЗ и запасы топлива к весенне-летнему периоду.

«Принятые решения позволили существенно ослабить давление на оптовый рынок нефтепродуктов и будут способствовать дальнейшему накоплению запасов перед летним периодом. Запасы топлива уже выросли более чем на 35% относительно начала февраля», — заявил вице-премьер.

Он также прокомментировал корректировку демпфера.

«Мы видим, что механизм в текущих макроэкономических условиях при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках частично потребовал корректировки. В правительстве был проработан этот вопрос. В настоящее время Минфин России готовит соответствующий проект закона. Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС», — отметил Новак.

Ранее Новак во время совещания президента России Владимира Путина с правительством заявил, что Россия ожидает, что в 2021 году мировой спрос на нефть восстановится на 5,5 млн б/с, полностью он вернётся на докризисные уровни в 2022 году.