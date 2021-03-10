Новак: мировой спрос на нефть восстановится в 2022 году
- РИА Новости
«В этом году мы ожидаем, что общее восстановление спроса будет около 5,5 млн баррелей в сутки. Окончательное восстановление спроса до докризисного ожидается в 2022 году», — приводит ТАСС слова Новака.
Он отметил, что настоящее время рынок находится в более стабильной ситуации, в том числе благодаря сделке ОПЕК+.
«Спрос постепенно восстанавливается. Я напомню, что в прошлом году он падал в целом в мире на 20—22 млн баррелей в сутки, за это время он восстановился примерно на 15—17 млн баррелей в сутки», — добавил вице-премьер.