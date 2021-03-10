Новак: мировой спрос на нефть восстановится в 2022 году

Вице-премьер России Александр Новак во время совещания президента России Владимира Путина с правительством заявил, что Россия ожидает, что в 2021 году мировой спрос на нефть восстановится на 5,5 млн б/с, полностью он вернётся на докризисные уровни в 2022 году.

«В этом году мы ожидаем, что общее восстановление спроса будет около 5,5 млн баррелей в сутки. Окончательное восстановление спроса до докризисного ожидается в 2022 году», — приводит ТАСС слова Новака.

Он отметил, что настоящее время рынок находится в более стабильной ситуации, в том числе благодаря сделке ОПЕК+.

«Спрос постепенно восстанавливается. Я напомню, что в прошлом году он падал в целом в мире на 20—22 млн баррелей в сутки, за это время он восстановился примерно на 15—17 млн баррелей в сутки», — добавил вице-премьер.

Ранее Новак оценил ситуацию с мировым спросом на нефть.