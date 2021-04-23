В России не обнаружен индийский штамм коронавируса

Индийский штамм коронавируса, имеющий двойную мутацию, в России пока не был выявлен. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«По результатам мониторинга за генетической изменчивостью коронавируса SARS-CoV-2 в России, проводимого лабораториями институтов Роспотребнадзора, вышеуказанного варианта патогена в России пока не выявлено», — цитирует ТАСС Хафизова.

По его словам, «ранее были отсеквенированы несколько изолятов, имеющих упомянутые мутации по отдельности, но относящихся к другим штаммам коронавируса».

Ранее в Великобритании заявили об обнаружении индийского штамма коронавируса, который может оказаться более заразным, чем бразильский и южноафриканский варианты.

21 апреля сообщалось, что в индийском штате Западная Бенгалия выявлен ещё один новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19.

Позднее в трёх регионах Индии обнаружили тройную мутацию коронавируса, вызванную объединением трёх различных штаммов COVID-19.