В России не обнаружен индийский штамм коронавируса
- globallookpress.com
«По результатам мониторинга за генетической изменчивостью коронавируса SARS-CoV-2 в России, проводимого лабораториями институтов Роспотребнадзора, вышеуказанного варианта патогена в России пока не выявлено», — цитирует ТАСС Хафизова.
По его словам, «ранее были отсеквенированы несколько изолятов, имеющих упомянутые мутации по отдельности, но относящихся к другим штаммам коронавируса».
Ранее в Великобритании заявили об обнаружении индийского штамма коронавируса, который может оказаться более заразным, чем бразильский и южноафриканский варианты.
21 апреля сообщалось, что в индийском штате Западная Бенгалия выявлен ещё один новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19.
Позднее в трёх регионах Индии обнаружили тройную мутацию коронавируса, вызванную объединением трёх различных штаммов COVID-19.