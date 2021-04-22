Кардиолог рассказал подробности о стрессовой кардиомиопатии

Кардиолог Юрий Кремнев рассказал подробности о стрессовой кардиомиопатии, основными симптомами которой считаются боль в груди, одышка, учащённое сердцебиение и слабость в ногах.

«Необходимо проводить дифференциальную диагностику с другими заболеваниями, поэтому, узнав симптомы, можно только заподозрить то, чего у тебя нет. В любом случае обращаться необходимо к высококвалифицированным специалистам в медицинское учреждение», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, в России кардиомиопатию лечат консервативно, с помощью препаратов, затормаживающих её развитие.

В группу риска входят люди, которые генетически предрасположены к сердечным заболеваниям, добавил Кремнев.

Он рекомендует придерживаться здорового образа жизни, избегать стрессовых факторов и гормональных расстройств.

Ранее кардиолог, президент Национального общества профилактической кардиологии, заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России доктор медицинских наук, профессор Нана Погосова в беседе с kp.ru рассказала, как правильно питаться для здоровья сердца.