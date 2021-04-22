В Федерации независимых профсоюзов оценили идею продления майских праздников

Представитель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков оценил возможность продления майских праздников в России.

«Если праздники не вредят заработной плате, то это хорошо», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, такие решения принимаются перед началом Нового года, то есть формируется производственный календарь, поэтому любые изменения сейчас могут быть внесены только в формате форс-мажора.

Ранее стало известно, что в Минтруде рассматривают возможность продления майских праздников в России.

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал такую идею.