В Федерации независимых профсоюзов оценили идею продления майских праздников

Короткая ссылка
Представитель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков оценил возможность продления майских праздников в России.
В Федерации независимых профсоюзов оценили идею продления майских праздников
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Если праздники не вредят заработной плате, то это хорошо», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, такие решения принимаются перед началом Нового года, то есть формируется производственный календарь, поэтому любые изменения сейчас могут быть внесены только в формате форс-мажора.

Ранее стало известно, что в Минтруде рассматривают возможность продления майских праздников в России.

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал такую идею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить