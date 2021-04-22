Эпидемиолог дала советы по вакцинации от COVID-19

Заведующая отделом мониторинга иммунизации населения клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина врач-эпидемиолог Анна Сталевская дала советы по вакцинации от COVID-19.

В беседе с «Петербургским дневником» она выразила мнение, что решение о прививке должен принимать лечащий врач, который знает анамнез пациента и может понять, положена ли ему сейчас вакцинация или нет.

«Даже опытный специалист-иммунолог или врач-инфекционист, например, если видит пациента первый раз, то будет ориентироваться на инструкцию по применению. Поэтому однозначно сказать, что диабетикам можно или нельзя сейчас делать прививку от COVID-19, невозможно, необходимо ориентироваться на конкретного пациента», — сказала Сталевская.

Что касается переболевших коронавирусом, то пока рекомендации говорят о том, что пациенты могут вакцинироваться через шесть месяцев, отметила эксперт.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.