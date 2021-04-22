В Москве упростили доступ к электронной медкарте

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За последний год электронной медицинской картой на портале mos.ru воспользовались 2,3 млн жителей Москвы.
В Москве упростили доступ к электронной медкарте
  • © портал мэра и правительства Москвы

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на блог мэра столицы Сергея Собянина.

Как отметил мэр, доступ к медкарте теперь открыт для всех горожан, имеющих полную учётную запись на mos.ru. В результате ЭМК смогут пользоваться 5,2 млн человек — более 40% жителей столицы, передаёт сайт «Москва 24».

«Если же полной учётной записи на портале mos.ru у вас пока нет, то для её получения достаточно авторизации через gosuslugi.ru или Сбер ID либо одного визита в центр госуслуг «Мои документы», — уточнил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье упростили получение имущественных услуг.

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