В Москве упростили доступ к электронной медкарте

За последний год электронной медицинской картой на портале mos.ru воспользовались 2,3 млн жителей Москвы.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на блог мэра столицы Сергея Собянина.

Как отметил мэр, доступ к медкарте теперь открыт для всех горожан, имеющих полную учётную запись на mos.ru. В результате ЭМК смогут пользоваться 5,2 млн человек — более 40% жителей столицы, передаёт сайт «Москва 24».

«Если же полной учётной записи на портале mos.ru у вас пока нет, то для её получения достаточно авторизации через gosuslugi.ru или Сбер ID либо одного визита в центр госуслуг «Мои документы», — уточнил Собянин.

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