В Подмосковье упростили получение имущественных услуг

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В Московской области упростили получение услуг по бесплатному оформлению земли в собственность и аренде имущества без проведения торгов.
В Подмосковье упростили получение имущественных услуг
  • © РИА Новости / Нина Зотина

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Мингосуправление.

Оптимизирована электронная форма заявления в услуге по бесплатному оформлению земли в собственность. Это снизит риск ошибок в кадастровом номере участка, что, соответственно, уменьшит число отказов в оказании услуги, рассказал глава ведомства Максим Рымар.

Арендаторы имущества без проведения торгов могут больше не обращаться в ведомство: получить договор аренды теперь можно в 126 центрах «Мои документы».

«Ещё две услуги — по предоставлению земельных участков в аренду или собственность на торгах и в безвозмездное пользование — будут улучшены до конца марта», — добавил министр.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», в столице госуслуги, касающиеся сделок с нежилой недвижимостью и оформления документов на неё, с 1 марта можно будет получать только в электронном виде.

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