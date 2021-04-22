В Госдуму внесён проект о бесплатном втором образовании для инвалидов
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Текст законопроекта размещён в базе на сайте Госдумы.
Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, заключение о невозможности по состоянию здоровья осуществлять профессиональную деятельность выдаётся по итогам медико-социальной экспертизы (врачебно-контрольной комиссии).
При положительном решении комиссии таким гражданам могут предоставить возможность получения бесплатного среднего профессионального или высшего образования по другой специальности.
В декабре президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления гражданам, ставшим инвалидами после окончания вуза, права получения бесплатного второго профессионального образования в случае, если они не могут работать по специальности.