В Госдуму внесён проект о бесплатном втором образовании для инвалидов

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В Госдуму внесён законопроект, который позволит гражданам, ставшим инвалидами в трудоспособном возрасте и не имеющим возможности в силу ограничений по здоровью работать по специальности, получить второе профессиональное образование за счёт государства.
В Госдуму внесён проект о бесплатном втором образовании для инвалидов
  • © РИА Новости

Текст законопроекта размещён в базе на сайте Госдумы.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, заключение о невозможности по состоянию здоровья осуществлять профессиональную деятельность выдаётся по итогам медико-социальной экспертизы (врачебно-контрольной комиссии).

При положительном решении комиссии таким гражданам могут предоставить возможность получения бесплатного среднего профессионального или высшего образования по другой специальности.

В декабре президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления гражданам, ставшим инвалидами после окончания вуза, права получения бесплатного второго профессионального образования в случае, если они не могут работать по специальности.

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