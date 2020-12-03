Путин поручил изучить вопрос о бесплатном втором образовании инвалидов

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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления гражданам, ставшим инвалидами после окончания вуза, права получения бесплатного второго профессионального образования в случае, если они не могут работать по специальности.
Путин поручил изучить вопрос о бесплатном втором образовании инвалидов
  • РИА Новости

Такое предложение в ходе встречи Путина в формате видеоконференции с представителями общественных организаций инвалидов внёс депутат Госдумы, председатель общественного движения «Образование — для всех» Олег Смолин.

«Для людей с ограничениями по здоровью, когда мы говорим о том, что необходимо включать их в трудовую деятельность, вполне, мне кажется, обоснованным было бы разрешить... получать второе образование за счёт бюджета», — отметил глава государства.

Он поручил вице-премьеру России Татьяне Голиковой проработать данный вопрос в правительстве и оформить соответствующие предложения.

Путин также заявил о необходимости создания условий для работы инвалидов трудоспособного возраста. 

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