Путин поручил изучить вопрос о бесплатном втором образовании инвалидов
- РИА Новости
Такое предложение в ходе встречи Путина в формате видеоконференции с представителями общественных организаций инвалидов внёс депутат Госдумы, председатель общественного движения «Образование — для всех» Олег Смолин.
«Для людей с ограничениями по здоровью, когда мы говорим о том, что необходимо включать их в трудовую деятельность, вполне, мне кажется, обоснованным было бы разрешить... получать второе образование за счёт бюджета», — отметил глава государства.
Он поручил вице-премьеру России Татьяне Голиковой проработать данный вопрос в правительстве и оформить соответствующие предложения.
Путин также заявил о необходимости создания условий для работы инвалидов трудоспособного возраста.