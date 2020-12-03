Путин поручил правительству поддержать условия для работы инвалидов

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой ещё раз проработать вопрос о создании условий для работы инвалидов трудоспособного возраста. Об этом сообщает Интерфакс.
Путин поручил правительству поддержать условия для работы инвалидов
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Татьяна Алексеевна, я вас прошу продумать вопросы, связанные с работающими инвалидами, и финансовую составляющую. Для людей с ограничениями по здоровью обоснованно делать определённые исключения. Надо продумать это», — сказал Путин.

По его словам, необходимо ещё раз рассмотреть вопрос выделения денег из бюджета для того, чтобы включать инвалидов в трудовую деятельность.

Также Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов призвал создать безбарьерную среду в каждом субъекте страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить