Путин поручил правительству поддержать условия для работы инвалидов
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- РИА Новости
«Татьяна Алексеевна, я вас прошу продумать вопросы, связанные с работающими инвалидами, и финансовую составляющую. Для людей с ограничениями по здоровью обоснованно делать определённые исключения. Надо продумать это», — сказал Путин.
По его словам, необходимо ещё раз рассмотреть вопрос выделения денег из бюджета для того, чтобы включать инвалидов в трудовую деятельность.
Также Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов призвал создать безбарьерную среду в каждом субъекте страны.