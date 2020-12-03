Путин поручил правительству поддержать условия для работы инвалидов

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой ещё раз проработать вопрос о создании условий для работы инвалидов трудоспособного возраста. Об этом сообщает Интерфакс.

«Татьяна Алексеевна, я вас прошу продумать вопросы, связанные с работающими инвалидами, и финансовую составляющую. Для людей с ограничениями по здоровью обоснованно делать определённые исключения. Надо продумать это», — сказал Путин.

По его словам, необходимо ещё раз рассмотреть вопрос выделения денег из бюджета для того, чтобы включать инвалидов в трудовую деятельность.

Также Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов призвал создать безбарьерную среду в каждом субъекте страны.