Путин призвал создать безбарьерную среду в каждом субъекте России

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Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов призвал создать безбарьерную среду в каждом субъекте страны.
Путин призвал создать безбарьерную среду в каждом субъекте России
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Путин напомнил, что принятые поправки к Конституции России закрепили в том числе положения о социальной защите инвалидов и об обеспечении их равными правами.

«Абсолютно везде необходимо соблюдать безбарьерные требования... Делать это нужно не для галочки... а чтобы как можно больше людей не оказывались в положении вынужденных затворников», — подчеркнул глава государства.

По его словам, реализация этого требования зависит от ответственности и внимательности властей в регионах.

«Создать именно такие условия... это не просто наша задача, это обязанность», — сказал Путин.

Ранее депутаты заксобрания Белгородской области предложили освободить хозяев собак-поводырей от необходимости соблюдать ряд правил, которые перечислены в законе об ответственном обращении с животными.

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