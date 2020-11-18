Для владельцев собак-поводырей предложили сделать ряд исключений из правил

Депутаты Заксобрания Белгородской области предложили освободить хозяев собак-помощников от необходимости соблюдать ряд правил, которые перечислены в законе об ответственном обращении с животными.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В частности, речь идёт о том, чтобы убирать за собаками, гулять с ними в специально отведённых местными властями местах и не отпускать на проезжей части, во дворах, на детских и спортивных площадках.

Также парламентарии хотят закрепить в законе понятие «собака-поводырь».

По мнению авторов, предлагаемые меры необходимо вводить, поскольку незрячие люди не имеют возможности выполнять требования, установленные для всех владельцев четвероногих.

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