Для владельцев собак-поводырей предложили сделать ряд исключений из правил
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
В частности, речь идёт о том, чтобы убирать за собаками, гулять с ними в специально отведённых местными властями местах и не отпускать на проезжей части, во дворах, на детских и спортивных площадках.
Также парламентарии хотят закрепить в законе понятие «собака-поводырь».
По мнению авторов, предлагаемые меры необходимо вводить, поскольку незрячие люди не имеют возможности выполнять требования, установленные для всех владельцев четвероногих.
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