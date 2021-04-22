В Приморье прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Приморском крае выявили 32 случая COVID-19, заявили в региональном оперативном штабе.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Общее число заболевших достигло 43 307. Выздоровели 40 690 жителей, в том числе 43 за последние 24 часа.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 529 человек.

Также стало известно, что в Ставропольском крае за сутки заболели 96 жителей, выписаны 133. Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Общее количество выздоровевших приближается к 49,5 тыс. С начала пандемии заболели 52,5 тыс. жителей.

«В целом ситуация по-прежнему требует ответственного отношения к здоровью от каждого из нас. Соблюдайте меры профилактики», — отметил Владимиров.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям врач-иммунолог Владислав Жемчугов оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.