Посол США Салливан прибыл в аэропорт Шереметьево
- РИА Новости
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Автомобиль дипломата подъехал к терминалу с залом для правительственных делегаций.
Согласно расписанию, подходящим для вылета в Вашингтон является рейс со стыковкой в Лондоне, который отправится из Шереметьево в 10:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Джон Салливан покинул свою резиденцию Спасо-хаус в Москве.
14 апреля посол США в Москве был приглашён к Юрию Ушакову, помощнику президента России Владимира Путина. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Ушаков рекомендовал Салливану поехать в Вашингтон и провести там серьёзные и подробные консультации после объявленных антироссийских санкций США.