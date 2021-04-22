Посол США Салливан прибыл в аэропорт Шереметьево

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Посол США в Москве Джон Салливан в эти минуты прибыл в аэропорт Шереметьево, откуда он отправится в Вашингтон на консультации, сообщает ТАСС.
Посол США Салливан прибыл в аэропорт Шереметьево
  • РИА Новости
  • © Валерий Шарифулин

Автомобиль дипломата подъехал к терминалу с залом для правительственных делегаций.

Согласно расписанию, подходящим для вылета в Вашингтон является рейс со стыковкой в Лондоне, который отправится из Шереметьево в 10:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Джон Салливан покинул свою резиденцию Спасо-хаус в Москве.

14 апреля посол США в Москве был приглашён к Юрию Ушакову, помощнику президента России Владимира Путина. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Ушаков рекомендовал Салливану поехать в Вашингтон и провести там серьёзные и подробные консультации после объявленных антироссийских санкций США.

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