В МВД прокомментировали несогласованные акции в Москве и Петербурге

В МВД прокомментировали несогласованные акции в Москве и Санкт-Петербурге.

На сайте МВД столицы сообщается, что «по состоянию на 20:30 в мероприятии принимают участие около 6 тыс. человек».

Отмечается, что «полицейские разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установленном порядке с органами власти, и предупреждают о предусмотренной законом ответственности за нарушение правопорядка».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники ведомства «во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур обеспечивают охрану общественного порядка в центральной части Санкт-Петербурга, где группой граждан предпринята попытка проведения несанкционированного публичного мероприятия».

«По данным на 20:30 21 апреля 2021 года, в мероприятии принимают участие около 4,5 тыс. человек», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что власти Москвы не согласовали проведение публичных мероприятий 21 апреля и 1 мая из-за ситуации с распространением коронавируса.

В Генпрокуратуре России сообщили об ответственности за выход на незаконные массовые акции и призывы к участию в них.

Также МВД призывало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях.