МВД России призвало граждан не участвовать в несогласованных акциях

МВД призывает россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях, сообщается на сайте ведомства.

«МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка», — отмечается в сообщении.

В МВД России предупредили, что сотрудники ведомства не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионах страны.

«Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности», — заявили в МВД.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев, как сообщал RT, предложил ввести ответственность за пропаганду правонарушений и действий преступного характера.