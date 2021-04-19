МВД России призвало граждан не участвовать в несогласованных акциях

Короткая ссылка
МВД призывает россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях, сообщается на сайте ведомства.
МВД России призвало граждан не участвовать в несогласованных акциях
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка», — отмечается в сообщении.

В МВД России предупредили, что сотрудники ведомства не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионах страны.

«Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности», — заявили в МВД.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев, как сообщал RT, предложил ввести ответственность за пропаганду правонарушений и действий преступного характера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить