Власти Москвы не согласовали проведение акций 21 апреля и 1 мая

Власти Москвы не согласовали проведение публичных мероприятий 21 апреля и 1 мая из-за ситуации с распространением коронавируса.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Сообщаем, что в правительство Москвы поступили уведомления и обращения о проведении ряда публичных мероприятий, а именно: от представителей КПРФ о проведении 1 мая 2021 года публичных мероприятий в форме демонстрации... От представителей ЛДПР о проведении 1 мая 2021 года публичного мероприятия в форме митинга», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что из-за ситуации с коронавирусом «проведение данных публичных мероприятий согласовано быть не может».