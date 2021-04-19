Генпрокуратура сообщила об ответственности за участие в незаконных акциях

В Генпрокуратуре России сообщили об ответственности за выход на незаконные массовые акции и призывы к участию в них.

В ведомстве уточнили, что в сети интернет распространяются сообщения, побуждающие к участию в несогласованных митингах, а также появляются «экстремистские призывы от организаций, в отношении которых прокуратурой Москвы подан иск в суд о признании их экстремистскими (ФБК*, Фонд защиты прав граждан**, «Штабы Навального»)».

«Генеральная прокуратура России считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона», — приводит ТАСС сообщение.

Кроме того, авторам таких сообщений грозит наказание вплоть до административного ареста.

«Предупреждаем, что размещение в интернете призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по ст. 212 УК России («Массовые беспорядки». — RT)», — добавили в Генпрокуратуре.

При вовлечении несовершеннолетних в такую деятельность нарушители могут быть привлечены к ответственности по ст. 150 и 151.2 УК Российской Федерации.

Ранее МВД России призвало граждан не участвовать в несогласованных акциях.

16 апреля прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК, Фонда защиты прав граждан и общественного движения «Штабы Навального» экстремистскими организациями.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.