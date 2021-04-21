В Оренбургской области прививку от коронавируса сделали более 148 тысяч человек

В Оренбургской области прививку от коронавируса сделали 148 038 человек.

Об этом сообщает RIA56.

Из общего числа 74 145 — старше 60 лет.

Записаться на вакцинацию можно по номеру 122 или через портал госуслуг.

Также стало известно, что в Самарскую области поступило в общей сложности 301 213 доз вакцин против COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения региона Армен Бенян, передаёт sova.info.

Первый компонент получили более 251 тыс. жителей.

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко оценил ситуацию с пандемией в России.