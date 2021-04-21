В Общественной палате прокомментировали послание Путина Федеральному собранию

Член Общественной палаты, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«На мой взгляд, в первую очередь стоит обратить внимание на те меры поддержки, которые президент озвучил в отношении конкретных социальных групп, а именно в отношении семей с детьми, причём отдельно он коснулся помощи неполным семьям... В среднем будет по 5600 рублей выплачиваться. То, что семьи со школьниками и будущими первоклассниками получат единовременную выплату за одного ребёнка в размере 10 тыс. рублей, — это, мне кажется, тоже очень важно. Потому что тема народосбережения, сохранения населения и поддержка граждан, особенно семей с детьми, является основным лейтмотивом президентства Владимира Путина с 2018 года», — рассказал Данюк.

По словам эксперта, очень важно, что президент не забывает в том числе о наиболее незащищённых социальных группах, о беременных женщинах, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Также Данюк отметил, что президент дал понять, что и на уровне регионов, и на уровне профильных министерств и ведомств не приемлет бюрократической волокиты, когда люди «обязаны месяцами из-за какой-то бумажки переделывать огромный пакет документов».

«Мне кажется, очень важно то, что президент смотрит на ситуацию в стране не глазами чиновников, не глазами бюрократической системы, а глазами простых людей. И он эти сигналы ретранслировал в том числе нашей системе исполнительной власти на уровне регионов, на уровне правительства», — добавил специалист.

Кроме того, по мнению Данюка, правильным шагом является тот факт, что коммерческая задолженность будет частично погашена за счёт того, что каждый субъект Федерации, у которого есть долг, превышающий 25% его собственных доходов, может получить бюджетный кредит со сроком погашения до 2029 года.

«Реструктуризация бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам, — это правильный, важный сигнал того, что центр понимает непростую ситуацию, в том числе людей, которые ответственны за жизнь нашего народа в самых разных уголках страны», — добавил аналитик.

Он также отметил, что президент очень правильно рассказал о новинках российского вооружения и показал российскому обществу, что в контексте безопасности нам точно не о чем волноваться.

«Конечно, аккуратно сказал о том, что Россию пытаются постоянно цеплять, без всяких причин... Но при этом, даже несмотря на всю агрессию, всевозможные обвинения, санкционное давление, президент всё равно говорит о том, что мы готовы поступательно развивать наши отношения, мы не заинтересованы в конфронтации», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин оглашал послание Федеральному собранию в течение 78 минут.