Косачёв прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT оценил послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Я, конечно же, очень высоко оцениваю то обстоятельство, что это послание посвящено фактически полностью внутренним вопросам развития страны. Это послание президента страны, которая развивается вне зависимости от внешних обстоятельств, которая самодостаточна в своём развитии и которая по-прежнему реализует основополагающие положения Конституции России в её новой редакции, несмотря на неблагоприятные внешние условия. Я считаю ключевой фразой в послании президента: «Стратегических целей мы отменять не будем». Вот в той части, в которой они были заявлены, и в плане социальной поддержки населения, решения вопросов долгосрочного развития страны, и социального, и экономического, все эти цели, задачи сохраняются, все они актуальны, и, более того, по ряду из них идёт наращивание усилий государства по продвижению вперёд», — пояснил сенатор.

По словам Косачёва, если говорить о международной части, то она, по его мнению, тоже важна в каждом своём слове.

«Здесь в качестве главной фразы я бы выделил слова президента о том, что Россия стремится к тому, чтобы иметь добрые отношения со всеми без исключения внешними партнёрами, даже с теми, кто пытается выстраивать в отношении России конфронтационную политику, даже с теми, кто пытается пересекать некие красные линии. Пересечение красных линий по определению невозможно. Наш ответ, как выразился президент, всегда будет жёстким, быстрым, он будет ассиметричным. Но это будет ответ, мы никогда не будем идти на какие-то инициативные конфронтационные действия по отношению к внешним партнёрам», — заключил Косачёв.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию пообещал асимметричный и жёсткий ответ, если кто-то захочет сжечь мосты в отношениях с Россией.