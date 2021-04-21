Путин пообещал жёсткий ответ, если кто-то захочет сжечь мосты в отношениях с Россией

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Российский президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию пообещал асимметричный и жёсткий ответ, если кто-то захочет сжечь мосты в отношениях с Россией.
Путин пообещал жёсткий ответ, если кто-то захочет сжечь мосты в отношениях с Россией
  • Reuters

По его словам, Россия действительно хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения.

«Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жёстким», — сказал российский лидер.

Ранее он отметил, что ряд стран завели обычай без повода «цеплять» Россию, это стало новым видом спорта.

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