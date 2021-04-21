Путин назвал попытки «цеплять» Россию новым видом спорта

Ряд стран завели обычай без повода «цеплять» Россию, это стало новым видом спорта, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Недружественные акции в отношении России не прекращаются. В некоторых странах завели пренеприличный обычай по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Новый вид спорта — кто громче что-то скажет», — сказал глава государства.

По его словам, российская сторона ведёт себя в ответ на это «в высшей степени сдержанно» и «скромно», «часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство».

Как подчеркнул Путин, Москва хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения.

RT ведёт прямую трансляцию.