Путин назвал попытки «цеплять» Россию новым видом спорта
- Reuters
«Недружественные акции в отношении России не прекращаются. В некоторых странах завели пренеприличный обычай по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Новый вид спорта — кто громче что-то скажет», — сказал глава государства.
По его словам, российская сторона ведёт себя в ответ на это «в высшей степени сдержанно» и «скромно», «часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство».
Как подчеркнул Путин, Москва хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения.
RT ведёт прямую трансляцию.