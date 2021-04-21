В Госдуме прокомментировали послание Путина Федеральному собранию

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Говоря о послании, следовало бы подчеркнуть важную мысль, которая звучала на протяжении всего послания, — что общество пережило непростые времена, связанные с эпидемией, мы выстояли, постепенно вопросы решаются, но проблемы остаются и остаются те социальные группы, кому требуется помощь. При этом подчёркивалась необходимость взаимопомощи, взаимоуважения и внимательного отношения. Говоря о мерах соцподдержки, которые только можно приветствовать, следовало бы подчеркнуть, что они направлены прежде всего на поддержку семей, имеющих детей... Вопрос, связанный с выплатой всем школьникам в этом году и всем первоклассникам в последующие годы, — это тоже мера поддержки тем семьям, кто нуждается», — пояснил Нилов.

Депутат также отметил, что был затронут важный вопрос, связанный с качеством жизни, — вопрос газификации.

По его словам, газификация будет способствовать изменению качества жизни в лучшую сторону.

Также Нилов подчеркнул важность внедрения принципов социального казначейства.

«Все данные есть во всех базах, нет необходимости гонять граждан, заставлять их собирать справки... Поэтому вся информация есть, и достаточно прийти и подать заявление, подтвердив факт рождения ребёнка, и тут же получить все положенные меры государственной поддержки, региональной поддержки или муниципальной. То есть принцип получения госуслуг в непрерывном формате, дистанционно, тоже правилен, это всё влияет на качество жизни», — добавил парламентарий.

При этом депутат отметил, что был поднят вопрос, связанный с поддержкой педагогических вузов. Здесь, по его словам, есть «определённое проседание», и данный вопрос будет отрегулирован.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин оглашал послание Федеральному собранию в течение 78 минут.